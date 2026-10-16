Kolaborasi PERHAPI Malut & NHM, Perkaya Wawasan Mahasiswa Belajar di Gosowong

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menyambut kunjungan Student Chapter Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Provinsi Maluku Utara yang melibatkan mahasiswa Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) di Tambang Emas Gosowong, Senin (12/10/2026).

Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk mengenal proses operasional pertambangan serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di NHM.

Sebanyak 19 mahasiswa bersama dua anggota PERHAPI Maluku Utara mengikuti kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas operasional NHM.

Fasilitas yang dikunjungi meliputi Pabrik Pengolahan Bijih Emas, Laydown Tambang Bawah Tanah Kencana dan Toguraci, serta fasilitas pengelolaan tailing dengan teknologi Dry Stack Tailing.

Melalui kunjungan tersebut, mahasiswa memperoleh gambaran mengenai proses pengolahan bijih, kegiatan penambangan bawah tanah, serta pengelolaan sisa hasil pengolahan yang mengacu pada regulasi yang berlaku dan prinsip keberlanjutan.

Setelah kunjungan lapangan, mahasiswa mengikuti sesi pembelajaran bersama para engineer muda NHM. Materi yang disampaikan mencakup siklus pertambangan, perencanaan dan desain tambang, metode penambangan yang diterapkan di Gosowong, serta penerapan K3 di berbagai area operasional.

Sesi ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berdiskusi langsung dengan praktisi, memperdalam pemahaman teknis, dan menghubungkan teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan penerapannya di dunia kerja.

Salah satu perwakilan mahasiswa Student Chapter Asri Dwi Yulianti menyampaikan antusiasmenya atas kesempatan belajar langsung di lingkungan operasional NHM. Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai praktik pertambangan sekaligus melengkapi pembelajaran akademis yang telah diperoleh.