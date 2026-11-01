Kolaborasi Pertamina Mampu Menjaga Distribusi BBM & Mewujudkan Tata Kelola Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi PT Pertamina (Persero) dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait menjadi langkah penting untuk menyelaraskan kebutuhan setiap wilayah, mempercepat penanganan kendala, dan menjaga akses masyarakat terhadap energi.

Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai langkah tersebut sudah tepat.

Menurut dia, pendekatan tersebut merupakan wujud tata kelola sumber daya strategis yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

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Sebab, BBM memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik.

Karena itu, pengelolaannya membutuhkan keterpaduan antara kebijakan pemerintah, kemampuan operasional badan usaha, serta pemahaman terhadap kebutuhan setiap wilayah.

“Ini merupakan wujud tata kelola sumber daya strategis, karena kelancaran distribusi BBM membutuhkan keselarasan peran dan tanggung jawab berbagai pihak,” ujar Cecep.

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Dalam perspektif ilmu politik, dia menjelaskan, pendekatan tersebut mencerminkan tata kelola kolaboratif.

Pemerintah, badan usaha, dan pemangku kepentingan menjalankan kewenangan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memastikan pelayanan energi menjangkau masyarakat.