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Kolaborasi Peruri dan Kemdiktisaintek Perkuat Ekosistem Digital Perguruan Tinggi

Kolaborasi Peruri dan Kemdiktisaintek Perkuat Ekosistem Digital Perguruan Tinggi
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Peruri menggandeng Kemdiktisaintek untuk mempercepat transformasi digital perguruan tinggi. Foto: Peruri

jpnn.com, JAKARTA - Peruri menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk mempercepat transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi.

Kolaborasi ini diarahkan pada pengembangan layanan akademik berbasis teknologi, termasuk digitalisasi ijazah dan penguatan sistem administrasi pendidikan yang aman dan terintegrasi.

Kesepakatan ini mencakup pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta penguatan layanan digital di perguruan tinggi.

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Direktur Utama Peruri Teguh Arief Indratmoko, mengatakan kolaborasi dengan Kemdiktisaintek menjadi langkah perusahaan untuk memperluas kontribusi dalam transformasi digital sektor pendidikan.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi nasional dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan efisiensi layanan akademik sekaligus memperkuat keamanan dokumen pendidikan.

Melalui kerja sama dengan Kemdiktisaintek, Peruri ingin mengambil peran lebih luas dalam mendukung transformasi digital perguruan tinggi.

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"Kami berharap kapabilitas dan solusi teknologi yang dikembangkan Peruri dapat memberikan manfaat nyata bagi perguruan tinggi, mulai dari pengelolaan layanan akademik hingga pengamanan dokumen pendidikan. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari kontribusi Peruri dalam memperkuat kemandirian teknologi nasional,” ujar Teguh, dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Dalam kerja sama tersebut, Peruri menawarkan solusi Ijazah Digital dan Sistem Akademik untuk mendukung digitalisasi proses administrasi pendidikan tinggi.

Peruri dan Kemdiktisaintek berkolaborasi memperkuat ekosistem digital perguruan tinggi.

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