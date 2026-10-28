Kolaborasi Peruri, Telkom, BSSN, dan Danantara Perkuat Ketahanan Digital Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Peruri dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menjajaki pengembangan teknologi Post-Quantum Cryptography (PQC) untuk memperkuat keamanan digital nasional menghadapi era komputasi kuantum.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangkaian Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Fairmont Jakarta, Selasa (27/10).

MoU ditandatangani Direktur Utama Peruri Teguh Arief Indratmoko dan Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari inisiatif Quantum-Safe Indonesia yang melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Danantara Indonesia.

Inisiatif tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan dan ketahanan keamanan digital nasional dalam mengantisipasi risiko perkembangan teknologi komputasi kuantum.

Teknologi komputasi kuantum dinilai membawa tantangan baru bagi keamanan informasi karena berpotensi memengaruhi keandalan metode kriptografi yang saat ini digunakan untuk melindungi data dan transaksi digital.

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Untuk mengantisipasi hal tersebut, Peruri memperkuat kapabilitas digital trust, termasuk layanan identitas digital, sertifikat elektronik, tanda tangan digital, dan keamanan dokumen elektronik.

Direktur Utama Peruri Teguh Arief Indratmoko mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis perusahaan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.