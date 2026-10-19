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Kolaborasi PTPN IV dan FKS Foundation Perkuat Keberlanjutan Ekosistem Kedelai  

Kolaborasi PTPN IV dan FKS Foundation Perkuat Keberlanjutan Ekosistem Kedelai  
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Di Banyuwangi, pengembangan budi daya kedelai varietas lokal dilakukan melalui kolaborasi Ustad Ari Handoko, PTPN IV dan FKS Foundation sukses membuahkan hasil. Foto: dok PTPN IV

jpnn.com, JAKARTA - Banyuwangi menjadi tempat pengembangan budi daya kedelai varietas lokal dilakukan melalui kolaborasi Ustadz Ari Handoko, PTPN IV dan FKS Foundation sukses membuahkan hasil.

Pendampingan mencakup teknik penanaman dan pemeliharaan tanaman untuk mendukung kualitas hasil panen sekaligus mempersiapkan keberlanjutan penanaman berikutnya.

Ustadz Ari Handoko menilai pendampingan menjadi bagian penting dalam membantu petani mengembangkan kemampuan budi daya dan mengelola potensi lahan secara berkelanjutan.

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Pengembangan tidak hanya tentang menanam dan memanen, tetapi juga tentang bagaimana petani terus belajar dan mempersiapkan penanaman berikutnya.

“Kami ingin petani memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan sehingga hasil pertanian dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi keluarga mereka,” ujar Handoko dalam keterangannya, Senin (19/10).

Dalam program ini, hasil panen pertama akan diprioritaskan sebagai benih untuk mendukung penanaman berikutnya oleh petani yang didampingi Ustadz Ari Handoko dan PTPN IV. 

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Seiring pengembangan budidaya, FKS Foundation akan melakukan penyerapan hasil panen kedua untuk mendukung keberlanjutan usaha tani sekaligus membuka peluang pasar bagi petani.

Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya menghubungkan pengembangan budidaya dengan kepastian penyerapan hasil panen. 

Banyuwangi menjadi tempat pengembangan budi daya kedelai varietas lokal dilakukan melalui kolaborasi Ustadz Ari Handoko, PTPN IV dan FKS Foundation

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