Kolaborasi PUBG MOBILE x Naruto Bawa Festival Desa Konoha ke Kota Tua

jpnn.com, JAKARTA - PUBG MOBILE salah satu game mobile paling populer di dunia, resmi menghadirkan update versi 4.5 bertajuk Naruto: Ninjas Assemble, yang menghadirkan mode bertema Naruto Shippuden terinspirasi dari salah satu franchise anime paling terkenal di dunia.

Melalui kolaborasi ini, pemain dapat menjelajahi berbagai lokasi ikonik seperti Desa Konoha, menguasai beragam ninjutsu legendaris, menghadapi tantangan Kurama, menikmati animasi original eksklusif dari Studio Pierrot, hingga mengoleksi berbagai set karakter dan item bertema NARUTO SHIPPUDEN.

Antusiasme terhadap kolaborasi berskala global ini juga dapat dirasakan secara langsung oleh para penggemar di Indonesia melalui event offline eksklusif yang berlangsung pada 10–16 Juli 2026 di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta.

Event yang didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta, serta Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua ini terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi secara gratis, sehingga para pemain PUBG MOBILE, penggemar NARUTO SHIPPUDEN, maupun masyarakat luas dapat turut merasakan kemeriahan kolaborasi ini secara langsung.

Sepanjang penyelenggaraan event, Taman Fatahillah akan disulap menjadi Desa Konoha dengan menghadirkan berbagai instalasi ikonik yang terinspirasi dari NARUTO SHIPPUDEN, seperti Monumen Hokage, Kedai Ramen Ichiraku, Ayunan Masa Kecil Naruto, Peti Edo Tensei, hingga Patung Kurama Raksasa.

Pengunjung dapat menjelajahi berbagai spot foto bertema yang dirancang untuk menghidupkan kembali suasana dunia ninja sekaligus mengabadikan momen bersama keluarga, teman, maupun sesama penggemar NARUTO SHIPPUDEN

Kemeriahan acara akan mencapai puncaknya pada 11–12 Juli 2026 melalui berbagai aktivitas spesial yang dapat diikuti pengunjung.

Dengan menyelesaikan Misi Ninja di berbagai area venue, pengunjung berkesempatan mengikuti Lucky Draw untuk mendapatkan merchandise eksklusif kolaborasi seperti T-Shirt, Tote Bag, dan Keychain secara gratis.