Kolaborasi Regional ASEAN Jadi Langkah Penting Reduksi Emisi Metana di Industri Migas
jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi regional negara-negara ASEAN menjadi langkah penting untuk mempercepat pengurangan emisi metana di industri minyak dan gas bumi (migas).
Kerja samai itu diperlukan untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan kapasitas teknis, serta mendorong penerapan langkah mitigasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.
Programme Manager dan Senior Officer ASEAN Regional Programs di AKCMM (The ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation) Jihyun Kang mengatakan tata kelola metana membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lembaga.
Pasalnya, pengurangan emisi tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau instansi.
“Koordinasi sangat penting karena tata kelola metana tidak ditangani oleh satu kementerian atau lembaga saja,” ujar Jihyun dalam gelaran 51st ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) Council Meeting 2026, dikutip Selasa (27/10).
Jihyun menjelaskan pendekatan regional perlu mendukung kebijakan dan rencana nasional, bukan menggantikannya.
Setiap negara memiliki prioritas, kapasitas, dan tantangan berbeda dalam menekan emisi metana.
Untuk itu, kerja sama ASEAN diarahkan pada pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas, dukungan investasi, pemanfaatan teknologi, pelibatan sektor swasta, serta penguatan sistem data emisi.
Kolaborasi regional negara-negara ASEAN menjadi langkah penting untuk mempercepat pengurangan emisi metana di industri minyak dan gas bumi
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