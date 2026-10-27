menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Kolaborasi Regional ASEAN Jadi Langkah Penting Reduksi Emisi Metana di Industri Migas

Kolaborasi Regional ASEAN Jadi Langkah Penting Reduksi Emisi Metana di Industri Migas

Kolaborasi Regional ASEAN Jadi Langkah Penting Reduksi Emisi Metana di Industri Migas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
51st ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) Council Meeting 2026. Foto: dokumentasi Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi regional negara-negara ASEAN menjadi langkah penting untuk mempercepat pengurangan emisi metana di industri minyak dan gas bumi (migas).

Kerja samai itu diperlukan untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan kapasitas teknis, serta mendorong penerapan langkah mitigasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.

Programme Manager dan Senior Officer ASEAN Regional Programs di AKCMM (The ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation) Jihyun Kang mengatakan tata kelola metana membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lembaga.

Baca Juga:

Pasalnya, pengurangan emisi tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau instansi.

“Koordinasi sangat penting karena tata kelola metana tidak ditangani oleh satu kementerian atau lembaga saja,” ujar Jihyun dalam gelaran 51st ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) Council Meeting 2026, dikutip Selasa (27/10).

Jihyun menjelaskan pendekatan regional perlu mendukung kebijakan dan rencana nasional, bukan menggantikannya.

Baca Juga:

Setiap negara memiliki prioritas, kapasitas, dan tantangan berbeda dalam menekan emisi metana.

Untuk itu, kerja sama ASEAN diarahkan pada pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas, dukungan investasi, pemanfaatan teknologi, pelibatan sektor swasta, serta penguatan sistem data emisi.

Kolaborasi regional negara-negara ASEAN menjadi langkah penting untuk mempercepat pengurangan emisi metana di industri minyak dan gas bumi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI