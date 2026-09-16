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Kolaborasi Spesial ATSIRI dan Pestapora 2026: Ada Musik dan Aroma Khas

Kolaborasi Spesial ATSIRI dan Pestapora 2026: Ada Musik dan Aroma Khas
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Suasana saat Pestapora 2025 di Gambir Expo & Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Minggu (7/9). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Tahun ini, Pestapora tidak hanya ingin menjadi perayaan suara, tetapi juga rasa dan aroma.

Bergandengan tangan dengan ATSIRI, ekosistem wellness aromatik kebanggaan Indonesia, Pestapora 2026 menghadirkan pengalaman baru yang unik: festival musik yang punya aroma khasnya sendiri.

Selama tiga hari perayaan, 25 hingga 27 September 2026 di Gambir Expo & Hall D2 JIEXPO Kemayoran, pengunjung diajak membawa pulang wangi yang bakal mengunci kenangan mereka di festival ini.

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Mengusung semangat One Stop Celebration, ATSIRI meracik dua aroma limited edition pocket body mist seharga Rp55.000 per botol.

Wanginya terinspirasi dari karakter buah-buahan khas Pestapora: BUMI dan BUGAR.

BUMI hadir dengan perpaduan manis dan hangat dari pear, strawberry, serta apricot.

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Cocok untuk menemani langkah awalmu saat gerbang baru dibuka, menjaga suasana hati tetap ceria sambil menikmati romansa vokal di panggung favorit.

Sementara itu, BUGAR disiapkan untuk kamu yang siap marathon menonton berbagai genre—dari indie pop, math rock, hingga folk.

Bergandengan tangan dengan ATSIRI, ekosistem wellness aromatik kebanggaan Indonesia, Pestapora 2026 menghadirkan pengalaman baru yang unik

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