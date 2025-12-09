menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Travel » Kuliner » Kolaborasi Spesial Yummy Choice & Chef Jesselyn Sajikan Cita Rasa Thailand di 3 Menu Ini

Kolaborasi Spesial Yummy Choice & Chef Jesselyn Sajikan Cita Rasa Thailand di 3 Menu Ini

Kolaborasi Spesial Yummy Choice & Chef Jesselyn Sajikan Cita Rasa Thailand di 3 Menu Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Grand launching menu Thai Cuisine kolaborasi Yummy Choice dan Chef Jesselyn di Menara Indomaret, Pantai Indah Kapuk, Jumat (5/12/2025). Foto: Dokumentasi Indomaret

jpnn.com, JAKARTA - Aroma khas Thailand kini hadir lebih dekat lewat kolaborasi Yummy Choice Indomaret bersama Chef Jesselyn Lauwrence dalam peluncuran menu Thai Cuisine.

Tiga menu kolaborasi ini menghadirkan kelezatan cita rasa otentik Thailand dengan sentuhan yang akrab di lidah masyarakat Indonesia.

Special Project Director PT Indomarco Prismatama, Burhan Bahar mengatakan Thai Cuisine kini bukan sekadar tren, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup kuliner banyak orang Indonesia.

Baca Juga:

"Melalui Yummy Choice, kami ingin membawa kelezatan autentik Thailand ke pasar domestik, agar semakin banyak keluarga di Indonesia yang bisa merasakan cita rasa tersebut tanpa perlu jauh-jauh ke restoran khas,” ujar Burhan Bahar saat acara grand launching produk kolaborasi ini di Menara Indomaret, Pantai Indah Kapuk, Jumat (5/12/2025).

Dia menambahkan kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen Yummy Choice untuk terus berinovasi menghadirkan ragam pilihan makanan berkualitas yang dekat dengan keseharian pelanggan.

Kolaborasi Spesial Yummy Choice &amp; Chef Jesselyn Sajikan Cita Rasa Thailand di 3 Menu Ini

Baca Juga:

Bagi Chef Jesselyn, kolaborasi ini merupakan perwujudan mimpi yang telah lama ia simpan.

“Sejak dulu saya bercita-cita agar makanan yang saya ciptakan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melalui kerja sama dengan Yummy Choice-Indomaret, akhirnya mimpi itu bisa terwujud,” ungkapnya.

Yummy Choice & Chef Jesselyn menyajikan menu Thai Cuisine yang menghadirkan cita rasa otentik Thailand yang sentuhan akrab di lidah masyarakat Indonesia

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI