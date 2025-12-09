Kolaborasi Spesial Yummy Choice & Chef Jesselyn Sajikan Cita Rasa Thailand di 3 Menu Ini
jpnn.com, JAKARTA - Aroma khas Thailand kini hadir lebih dekat lewat kolaborasi Yummy Choice Indomaret bersama Chef Jesselyn Lauwrence dalam peluncuran menu Thai Cuisine.
Tiga menu kolaborasi ini menghadirkan kelezatan cita rasa otentik Thailand dengan sentuhan yang akrab di lidah masyarakat Indonesia.
Special Project Director PT Indomarco Prismatama, Burhan Bahar mengatakan Thai Cuisine kini bukan sekadar tren, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup kuliner banyak orang Indonesia.
"Melalui Yummy Choice, kami ingin membawa kelezatan autentik Thailand ke pasar domestik, agar semakin banyak keluarga di Indonesia yang bisa merasakan cita rasa tersebut tanpa perlu jauh-jauh ke restoran khas,” ujar Burhan Bahar saat acara grand launching produk kolaborasi ini di Menara Indomaret, Pantai Indah Kapuk, Jumat (5/12/2025).
Dia menambahkan kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen Yummy Choice untuk terus berinovasi menghadirkan ragam pilihan makanan berkualitas yang dekat dengan keseharian pelanggan.
Bagi Chef Jesselyn, kolaborasi ini merupakan perwujudan mimpi yang telah lama ia simpan.
“Sejak dulu saya bercita-cita agar makanan yang saya ciptakan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melalui kerja sama dengan Yummy Choice-Indomaret, akhirnya mimpi itu bisa terwujud,” ungkapnya.
Yummy Choice & Chef Jesselyn menyajikan menu Thai Cuisine yang menghadirkan cita rasa otentik Thailand yang sentuhan akrab di lidah masyarakat Indonesia
