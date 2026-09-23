Kolaborasi Sriboga Four Mill dan Human Initiative Bantu Penyintas Gempa NTT
jpnn.com, JAKARTA - PT Sriboga Flour Mill memberikan donasi sebesar Rp 100 juta untuk mendukung penyintas gempa Nusa Tenggara Timur (NTT).
Donasi tersebut disalurkan melalui Human Initiative (HI) agar dukungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Presiden Direktur PT Sriboga Flour Mill Naufal Shahiral bersama Direktur Fadjar Sofyar menyerahkan donasi kepada Human Initiative (HI).
Selanjutnya, dukungan tersebut akan membantu memenuhi kebutuhan penyintas dengan sembako, hygiene kit, dan bedding kit.
Tim Human Initiative di lokasi pengungsian menentukan jenis bantuan berdasarkan kebutuhan yang ditemukan di lapangan.
Dengan pemberian sembako akan membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan sehari hari.
Di sisi lain, hygiene kit mendukung kebutuhan kebersihan pribadi, sedangkan bedding kit membantu memenuhi perlengkapan untuk beristirahat.
"Dengan menyesuaikan bantuan pada kebutuhan tersebut, dukungan dapat lebih dekat dengan keseharian masyarakat selama masa pemulihan," ujar Naufal Shahiral.
PT Sriboga Flour Mill memberikan donasi sebesar Rp100 juta untuk mendukung penyintas gempa Nusa Tenggara Timur (NTT).
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