Kolaborasi Sukarelawan Muda Korsel & Indonesia Revitalisasi Lingkungan Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 69 sukarelawan muda yang terdiri dari 59 peserta asal Korea Selatan dan 10 peserta dari Indonesia berkolaborasi dalam program Happy Move Global Youth Volunteer di Jakarta.

Program pertukaran dan kesukarelawanan yang diinisiasi Hyundai Motor Group, Plan Indonesia, dan Plan Korea ini dirancang untuk mengembangkan kepemimpinan, kerja sama, solidaritas, serta tanggung jawab sosial generasi muda melalui interaksi langsung bersama masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta terlibat aktif dalam revitalisasi lingkungan sekolah, pengembangan area olahraga, urban farming dan pengelolaan kompos, edukasi persampahan dan ketahanan iklim, pembenahan perpustakaan serta taman bermain, hingga pertukaran budaya.

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Minister & Consul General Embassy of the Republic of Korea, Chung Hae Kwan mengapresiasi inisiatif ini sebagai ruang penting untuk membangun hubungan serta memperluas pemahaman lintas budaya bagi pemuda kedua negara.

Chung Hae Kwan menilai Happy Move turut membangun jembatan antara kaum muda Korea Selatan dan Indonesia.

Melalui pengalaman belajar dan bekerja bersama, dia berharap para peserta dapat memahami satu sama lain dengan lebih baik, membangun persahabatan, dan membawa semangat kolaborasi ini ke masa depan.

"Kami juga berharap kontribusi yang dilakukan selama program dapat memberikan manfaat nyata bagi komunitas,” ujar Chung Hae Kwan dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8).

Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti menegaskan pelibatan kaum muda secara bermakna merupakan bagian penting dari upaya mencetak agen perubahan yang solutif.