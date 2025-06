Kolaborasi Telkom Solution & Thales Mampu Perkuat Keamanan Data Pelanggan B2B di RI

jpnn.com, JAKARTA - Telkom Indonesia (TLKM) melalui Telkom Solution berkomitmen memperkokoh kemitraan strategis dengan giant tech company, salah satunya Thales, perusahaan cyber security asal Prancis.

Langkah itu dilakukan untuk memperkuat melindungi data nasional.

Hal itu diungkapkan langsung oleg OVP Enterprise Product Development Telkom, Tanto Suratno pada saat ajang Customer Gathering bertajuk “Ensuring Robust Data Protection in the Age of Digital Transformation”.

Baca Juga: Telkom Solution Beri Solusi Digital Inovatif untuk Segmen Market Enterprise Business

Dia menjelaskan tentang layanan komersial paket dan solusi perlindungan data Telkom Solution ke para pemangku kepentingan dari sektor keuangan, BUMN, dan instansi pemerintah.

Menurut dia, acara ini bagian dari edukasi market akan pentingnya akselerasi transformasi digital untuk membantu menggeliatkan pertumbuhan bisnis di Indonesia dengan memperkuat infrastruktur keamanan digital.

“Telkom berada di garda terdepan dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data nasional. Melalui kolaborasi strategis dengan Thales, kami menghadirkan solusi digital yang tidak hanya kuat dari sisi teknologi, tetapi juga relevan dengan kebutuhan industri dan regulasi yang berlaku,” ujar Tanto dalam siaran persnya, Kamis (5/6).

Kegiatan ini juga menjadi ajang penting untuk memperkuat pemahaman dan urgensi penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam lingkungan bisnis dan institusi negara.

Salah satu peserta, Ferry Andrianto berterima kasih ke pada Telkom Solution dan Thales atas inisiatifnya menggelar sosialisasi penting tentang keamanan siber.