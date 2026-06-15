Kolaborasi Vans x Travis Barker Kembali Hadir dengan Koleksi Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Brand kenamaan asal California, Vans mengumumkan koleksi kedua bersama salah satu musisi paling berpengaruh sepanjang masa, Travis Barker.

Disatukan oleh perjalanan panjang budaya punk, musik, serta gaya hidup, Vans dan Travis Barker kembali menghadirkan rangkaian produk yang penuh dengan energi Off The Wall mencakup kategori sepatu maupun apparel.

Seperti halnya Vans, budaya Southern California telah membentuk ekspresi diri dan identitas Travis Barker secara mendalam, mulai dari BMX, skateboard, hingga pertunjukan musik punk.

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Sejak muda, Vans menjadi sepatu pilihannya dan hingga kini tetap menjadi bagian penting dari gaya berpakaiannya sehari-hari.

Dari akar perjalanannya di Warped Tour hingga melelang sepatu Vans yang pernah dipakainya di atas panggung, dan kini tampil dalam kampanye Off The Wall milik Vans, Travis Barker terus merepresentasikan semangat dan filosofi Vans.

"Sepatu pertama saya adalah Vans. Tumbuh besar di Fontana, saya selalu mengaitkan merek tersebut dengan skateboarding, BMX, dan budaya punk. Begitu saya mulai melihat idola saya juga memakainya, hal itu benar-benar memantapkan keyakinan saya. Bagi saya, Vans selalu menjadi sepatu paling keren," ungkap Travis Barker.

"Kolaborasi ini merupakan keputusan yang mudah karena ini adalah merek yang benar-benar saya sukai dan identifikasi sejak dulu sekali," tambah drummer Blink-182 itu.

Bersama Travis Barker, kampanye kali ini juga menghadirkan para musisi, sahabat, dan penggemar seperti The Paradox, N8NOFACE, Tim Armstrong (Rancid, The Transplants), Missy (Mannequin Pussy), Dani Miller (Surfbort), dan lainnya.