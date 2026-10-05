Kolam Retensi Simpang Polda Diperluas, Pemkot Targetkan Genangan di 3 Kecamatan Berkurang

jpnn.com, PALEMBANG - Upaya mengurangi genangan air di sejumlah wilayah Kota Palembang mulai memasuki tahap pengerjaan.

Kolam retensi Simpang Polda diperluas dan diperdalam untuk meningkatkan kapasitas tampungan air, dari sekitar 9.600 meter kubik menjadi 30 ribu meter kubik.

Proyek tersebut menjadi bagian dari penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bendung yang melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang.

Pekerjaan ditandai dengan serah terima aset eks Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTDP) mily Pemprov Sumsel kepada Pemkot Palembang.

Aset tersebut ditaksir bernilai Rp 11 miliar, termasuk bangunan.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan peningkatan kapasitas kolam retensi harus dikebut, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sebelum memasuki musim hujan.

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"Pengerjaan retensi Simpang Polda bisa mengejar volume tampungan kalau bisa diutamakan pendalaman dan perluasan, karena mengejar data tampung sebelum musim hujan agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat," kata Deru, Senin (5/10).

Menurutnya, kolam retensi yang sebelumnya hanya mampu menampung sekitar 9.600 meter kubik, dinilai masih terbatas untuk mendukung pengendalian air di kawasan tersebut.