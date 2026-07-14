Koleksi Baru HIKMAT, Hadirkan Exclusive Gathering sebagai Apresiasi Pelanggan Setia

jpnn.com, JAKARTA - HIKMAT sebagai salah satu modest fashion premium Indonesia meluncurkan New Collection dalam sebuah acara eksklusif digelar di Kuningan City, Setia Budi, Jakarta Selatan. Menghadirkan pelanggan setia, media, partner, dan para pecinta fesyen, acara ini menjadi lebih dari sekadar peluncuran koleksi terbaru.

HIKMAT mengemasnya sebagai momen silaturahmi dan family gathering untuk mempererat hubungan telah terjalin selama bertahun-tahun bersama para pelanggan.

Sebagai brand yang terus berkembang bersama kepercayaan konsumennya, HIKMAT meyakini bahwa setiap pencapaian diraih hingga saat ini tidak lepas dari dukungan para pelanggan setia yang telah bersama seperjalanan dengan brand sejak awal.

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Founder & Designer HIKMAT, Mr Hikmat mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh pelanggan yang telah menjadi bagian dari perjalanan HIKMAT.

"Setiap koleksi kami hadirkan bukan sekadar tentang menghadirkan busana baru, tapi tentang menghadirkan makna dan pengalaman bagi setiap perempuan

mengenakannya,” ujar dia.

Dia menutu perjalanan HIKMAT hingga hari ini tak akan berarti tanpa kepercayaan para pelanggan setia yang terus bersama mereka.

“Karena itu, acara ini kami persembahkan sebagai bentuk terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini. Semoga setiap karya HIKMAT dapat terus menjadi bagian dari momen-momen berharga dalam kehidupan para pelanggan," kata Hikmat.

Koleksi terbaru HIKMAT kali ini menghadirkan desain memadukan siluet elegan, material premium, serta craftsmanship yang menjadi ciri khas tersendiri. Koleksi dirancang untuk perempuan modern mengutamakan kualitas, keanggunan, dan kepercayaan diri dalam setiap penampilannya.