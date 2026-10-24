Koleksi Hair Color & Style Trend 2027: NusaChrome, Inspirasi Warna Alam Labuan Bajo

jpnn.com, JAKARTA - Koleksi tren warna dan gaya rambut 2027 akan dihadirkan kembali di Hotel Fairfield Surabaya pada 3 November 2026.

Jadwal tersebut bakal menjadi yang dinantikan oleh hairdressers dan pemilik salon seluruh Indonesia.

Karya hairdressing yang merupakan hasil kolaborasi dan intrepretasi tren warna dan gaya rambut dari para member organisasi hairdresser terbesar dunia yaitu ICD Intercoiffure Mondial Indonesia cabang Jawa Timur bersama Ilvasto Hair Color Italia dan Sinergia L’accademia akan menjadi pertunjukan karya yang berpengaruh pada wajah industri hairdressing tanah air.

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Acara tersebut merupakan kelanjutan dari SILCON (Sinergia Ilvasto Convention) 2026 yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, 29 Juli 2026.

Konvensi profesional itu memperkenalkan 'NusaChrome, Hair Color & Style Trend 2027: Bajo Isle of Light', sebuah eksplorasi warna dan gaya rambut yang terinspirasi dari cahaya, warna, serta karakter alam Indonesia.

Dari inspirasi lanskap tropis Labuan Bajo, Ilvasto Hair Color meluncurkan produk warna baru Purple Lilac dalam dalam koleksi cat rambut seri Zicos buatan Italia dari brand Ilvasto.

Karakteristik formula warna ini memiliki 'super power lifting' sehingga bisa digunakan tanpa bleaching untuk mendapatkan warna coklat pantulan ungu di rambut tipe Asia yang aslinya berwarna hitam gelap.

Pemilihan Labuan Bajo sebagai inspirasi NusaChrome berangkat dari kekuatan visual destinasi tersebut. Laut, perbukitan, gugusan kepulauan, vegetasi tropis, serta perubahan warna cahaya senja menciptakan karakter visual yang kaya untuk diterjemahkan ke dalam dunia hairdressing.