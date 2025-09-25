Koleksi Interior Klasik 'Montclair' Hadir dengan Sentuhan Elegan

jpnn.com, JAKARTA - Gaya klasik tetap memiliki penggemar setia di tengah tren hunian modern yang terus berkembang.

Menjawab kebutuhan pasar tersebut, IDEMU dari VIVERE Group resmi meluncurkan koleksi interior bergaya klasik Amerika bertajuk “Montclair”.

Koleksi ini memadukan nuansa elegan dan klasik dengan sentuhan warna minimalis yang menghadirkan kesan timeless.

Baca Juga: Hunian Vertikal Dinilai Bisa Jadi Solusi Kondisi Keterbatasan Lahan di Jakarta

Terinspirasi dari keindahan rumah klasik Amerika, Montclair mengusung filosofi desain yang simpel, elegan, dan minim variasi warna.

Paduan putih dan abu-abu dipilih untuk menghadirkan kesan tenang, mewah, sekaligus modern, sehingga interior rumah terasa luas namun tetap kontemporer.

Dalam penerapannya, IDEMU menggunakan finishing PVC Foil Skin pada kabinet untuk menonjolkan tampilan modern sekaligus fungsional.

Teknologi CNC Curved Cut juga diterapkan pada panel guna menciptakan bentuk yang halus, seamless, dan modern.

Keunggulan lain koleksi ini adalah penggunaan panel setebal 18,5 mm yang kokoh dengan finishing premium.