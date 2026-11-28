Koleksi Langka Harry Potter di BBW Bandung, Harganya Tembus Rp266 Juta
jpnn.com, BANDUNG - Penggemar Harry Potter mungkin perlu menahan napas saat melihat salah satu koleksi buku yang dipajang dalam pameran buku internasional Big Bad Wolf (BBW) 2026 di Bandung.
Pasalnya, sebuah buku Harry Potter and the Goblet of Fire edisi pertama yang ditandatangani langsung oleh penulisnya J.K. Rowling, dipamerkan di balik etalase kaca dengan harga mencapai Rp266 juta.
Buku terbitan Boomsburry tersebut bukan sekadar bacaan biasa. Kelangkaan edisi dan tanda tangan sang penulis membuatnya menjadi salah satu koleksi istimewa yang mencuri perhatian pengunjung BBW di Parahyangan Convention, Bandung.
Tak hanya itu, pengunjung juga bisa melihat sejumlah buku langka lainnya yang didatangkan oleh Goldsboro Books, toko buku independen asal Inggris yang dikenal mengoleksi buku-buku fiksi dengan tanda tangan langsung dari penulisnya.
Country Director Big Bad Wolf (BBW) Indonesia Marthius Wandi Budianto mengatakan koleksi tersebut menjadi salah satu keistimewaan yang dihadirkan dalam gelaran BBW tahun ini.
Selain Harry Potter and the Goblet of Fire, terdapat pula edisi pertama Charlie and the Chocolate Factory yang terbit pada era 1950-an, I Am Number Four, hingga Golden Gun dari semesta cerita James Bond.
Bahkan, ada koleksi Harry Potter and the Cursed Child theatrical edition yang memiliki nilai mencapai Rp600 juta. Buku tersebut dibubuhi tanda tangan J.K. Rowling bersama dua produsernya.
"Jadi memang Goldsboro Books ini toko buku independen dari UK yang spesialisasinya buku-buku fiksi yang ditandatangani langsung oleh penulisnya. Kebetulan kita punya beberapa koleksi yang secara nilai itu sampai seharga mobil karena memang koleksinya cukup langka," kata Wandi di BBW Bandung, Jumat (27/11/2026).
Pameran buku internasional Big Bad Wolf (BBW) Bandung menghadirkan koleksi spesial dan langka, Harry Potter yang betandatangan asli penulis J.K. Rowling.
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