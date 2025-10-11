Koleksi Lengkap Pop Mart, dari Labubu hingga Crybaby Kini Hadir di LazMall

jpnn.com, JAKARTA - Lazada Indonesia (Lazada) secara resmi mengumumkan peluncuran Pop Mart Official Store di LazMall pada 10 Oktober 2025.

Kehadiran brand yang telah menjadi sensasi global ini akan menampilkan berbagai koleksi art toy paling populer dan banyak dicari. Bahkan, kerap terjadi antrean panjang setiap peluncuran produk baru, mulai dari seri Labubu "The Monsters", Hirono, Skullpanda, Hacipupu, hingga Crybaby "Crying Again".

Peluncuran ini memungkinkan para penggemar di Indonesia untuk merasakan keseruan unboxing dan gacha yang telah menjadi fenomena global di kalangan kaum FOMO (Fear of Missing Out).

Peluncuran POP MART Official Store di LazMall menjadi kabar gembira bagi para kolektor yang kerap mengalami FOMO saat koleksi idaman mereka habis terjual.

Melalui LazMall, para kolektor di seluruh Indonesia dapat menikmati akses yang lebih mudah, nyaman, dan aman untuk mendapatkan art toy favorit mereka. Para penggemar dapat dengan percaya diri berburu karakter langka karena setiap pembelian di LazMall disertai jaminan 100% keaslian produk.

Selain itu, selama periode peluncuran pada 10–12 Oktober 2025, pelanggan POP MART dapat menikmati berbagai penawaran spesial. Selain berkesempatan mendapatkan voucher pelanggan baru, pembeli juga bisa menerima hadiah eksklusif dari POP MART (syarat dan ketentuan berlaku).

"Kami sangat antusias menyambut kehadiran toko resmi POP MART di LazMall," ujar Head of Business Growth and Operations Lazada Indonesia Amelia Tediarjo.

"Kami memahami betapa para kolektor sangat bersemangat dalam menemukan dan melengkapi seri favorit mereka, setiap peluncuran produk baru selalu membawa keseruan dan penantian tersendiri. Oleh karena itu, kami berkeinginan untuk membuat pengalaman ini lebih mudah diakses dan menyenangkan, dengan LazMall yang menjamin 100% produk orisinal, transaksi tanpa hambatan, dan pengalaman belanja premium yang layak didapatkan oleh para kolektor," sambung dia.