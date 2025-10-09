Koleksi Matras Terbaru Serta, Perpaduan Teknologi dan Filosofi Zen dari Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Duta Abadi Primantara (DAP) mengumumkan kolaborasi strategis bersama Serta Jepang untuk menghadirkan inovasi kenyamanan tidur berstandar internasional.

Koleksi eksklusif tersebut membawa filosofi Zen Living, yang menekankan ketenangan dan keharmonisan dengan alam ke dalam kamar tidur.

Serta diketahui sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2001 dengan menghadirkan solusi tidur berkelas premium.

President Director PT Duta Abadi Primantara Anthony Setiawan menjelaskan kerja sama ini terbentuk dengan tujuan mempertahankan dan mengembangkan kualitas produk di tengah persaingan pasar internasional yang semakin kompetitif.

"Untuk memperkuat posisi merek di pasar global yang kompetitif di mana berbagai brand ternama menghadirkan produk terbaik dari seluruh dunia," ujar Anthony di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Matras ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti Serta Fireblocker, 11-Zone Pocket Spring, Triple Breathtable Point System, dan Cooling Technology.

Baca Juga: Kasur Royal Continental dari Elite Springbed Berteknologi Tinggi

Serta Fireblocker berfungsi sebagai lapisan penghambat api, sedangkan 11-Zone Pocket Spring untuk penyelarasan tulang belakang.

Sementara itu, Triple Breathtable Point System untuk meningkatkan sirkulasi udara, dan Cooling Technology untuk menjaga suhu permukaan matras tetap sejuk.