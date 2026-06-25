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Koleksi Terbaru untuk Musim Panas dari Charles & Keith

Koleksi Terbaru untuk Musim Panas dari Charles & Keith
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Koleksi musim panas dari C&K. Foto: c&k

jpnn.com, JAKARTA - Musim panas identik dengan suasana santai, langit cerah, dan angin pantai yang menenangkan. Nuansa itulah yang diterjemahkan Charles & Keith melalui koleksi terbaru Summer’s Calling 2026.

Terinspirasi dari birunya langit dan lembutnya irama ombak, koleksi ini mengusung gaya effortless chic yang sederhana tetapi tetap elegan.

Deretan aksesori yang dihadirkan dirancang untuk menemani berbagai momen musim panas, mulai dari bersantai di beach club hingga menjelajahi destinasi favorit saat liburan.

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Sentuhan warna beige lembut yang mengingatkan pada hamparan pasir pantai menjadi salah satu karakter utama koleksi tersebut.

Aksen garis-garis bernuansa nautikal serta material anyaman ringan yang nyaman digunakan, turut memperkuat kesan kasual dan segar yang identik dengan musim panas.

Koleksi tersebut hadir sebagai pilihan gaya yang mudah dipadukan untuk berbagai kesempatan.

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Tidak hanya mengedepankan estetika, desain yang ditawarkan juga menonjolkan kenyamanan dan kesan santai yang tetap modis.

Sejalan dengan peluncuran koleksi musim panas, Charles & Keith juga menghadirkan gerai terbaru di 23 Semarang Shopping Center.

Charles & Keith memperkenalkan koleksi terbaru Summer’s Calling 2026, dengan nuansa langit cerah, santai, dan angin pantai

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