Kolektor Merapat, MINI 1965 Victory Edition Resmi Meluncur, Terbatas

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Mini Indonesia kembali menambah jajaran model barunya dengan meluncurkan 1965 Victory Edition pada pameran BMW Group Festival Joy yang digelar mulai 17-19 di JIExpo, Kemyaoran, Jakarta Pusat, Jumat (18/4).

Mobil spesial edisi itu hanya tersedia terbatas untuk pasar di Indonesia, yakni 16 unit.

Head of MINI Asia, Daren Ching mengatakan mobil ini memiliki ciri khas khusus melalui angka “52” yang ditampilkan pada sisi kendaraan, menjadi elemen ikonik yang secara langsung merepresentasikan mobil pemenang pada tahun 1965, sekaligus memperkuat koneksi emosional dengan sejarah MINI di dunia balap.

“MINI 1965 Victory Edition merupakan model yang merayakan salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan Mini di dunia motorsport, sekaligus interpretasi modern dari karakter khas MINI yang tetap relevan hingga saat ini,” kata Daren Ching.

Dia mengatakan kendaraan tersebut tidak hanya menghadirkan desain yang ikonik, tetapi mencerminkan semangat berani, inovatif, dan fun-to-drive yang selalu menjadi bagian dari DNA MINI.

Elemen pada kendaraan itu mengedepankan kesan modern yang diwariskan oleh motorsport MINI melalui berbagai elemen desain yang kuat, autentik, dan penuh karakter.

Kendaraan legendaris itu memiliki tampilan luar yang sangat khas, yakni Chili Red dipadukan dengan aksen putih membentang dari kap mesin hingga bagian belakang, menciptakan kontras visual tegas sekaligus sporty.

Detail heritage semakin dipertegas melalui berbagai sentuhan eksklusif, termasuk elemen desain bertema “1965” yang diaplikasikan pada beberapa bagian eksterior dan interior, serta penggunaan velg berdesain sporty.