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Kolektor Wajib Merapat, Jeep Rubicon Tuscadero Rp2,4 Miliar Hanya 2 Unit di Indonesia

Kolektor Wajib Merapat, Jeep Rubicon Tuscadero Rp2,4 Miliar Hanya 2 Unit di Indonesia
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Jeep Wrangler Tuscadero mejeng di PIM 2, Jaksel. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Bukan merah, warna yang dibawa Jeep itu berdiri mandiri di antara nuansa ungu dan magenta—mencolok, berani, dan jelas tidak mau tampak biasa saja.

Jeep Wrangler Rubicon yang disapu kelir spesial bernama Tuscadero ini menyapa Indonesia.

Sebelumnya, mereka juga telah menawarkan kelir spesial lewat pilihan rona senja-Goldilock.

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Selain itu, opsi Tuscadero juga tak kalah spesial-hanya dua unit untuk konsumen Indonesia.

Menurut Ario Soerjo COO Jeep Indonesia - PT Indomobil National Distributor, satu unitnya bahkan sudah memiliki nama tuannya.

Artinya, buat para kolektor SUV tangguh yang ingin tampil beda, hanya ada satu unit tersisa yang siap diperebutkan dengan banderol Rp 2,4 miliar.

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Nama Tuscadero sendiri punya cerita romantis dari dekade 1970-an.

Ario menjelaskan kelir unik itu terinspirasi dari Carol "Pinky" Tuscadero, karakter dalam sitkom legendaris AS Happy Days.

Jeep Wrangler Rubicon yang disapu kelir spesial bernama Tuscadero ini menyapa Indonesia.

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