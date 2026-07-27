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Kolese Kanisius Jakarta Berulang Tahun Ke-100, Berikut Rangkaian Kegiatan Peringatan Termasuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Kolese Kanisius Jakarta Berulang Tahun Ke-100, Berikut Rangkaian Kegiatan Peringatan Termasuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis
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Tampak orang tua dan keluarga besar para siswa Kolese Kanisius sedang antre untuk mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka memperingati 100 Tahun Kolese Kanisius pada Minggu (26/7/2026) pagi di Kompleks Kolese Kanisius Jakarta. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kolese Kanisius Jakarta menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati ulang tahunnya ke-100 pada 2026.

Puncak peringatan tahun ini berlangsung pada Minggu (26/7/2026) dengan menyelengarakan sejumlah kegiatan.

Kolese Kanisius Jakarta Berulang Tahun Ke-100, Berikut Rangkaian Kegiatan Peringatan Termasuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis

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Foto bersama Panitia pada peringatan HUT ke-100 Kolese Kanisius Jakarta pada Minggu (26/7/2026). Foto: Source for JPNN.com 

Adapun rangkaian kegiatan itu antara lain pemeriksaaan kesehatan gratis seperti pemeriksaan mata, gigi, dan kolesterol.

Selain itu, kegiatan donor darah dan jalan sehat.

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Ketua Umum Panitia, Alexander Darren Gunawan mengatakan kegiatan donor darah sebanyak terkumpul sebanyak 300 kantong darah.

Sementara untuk pemeriksaan mata secara gratis diikuti sebanyak 200 orang, dan pemeriksaan gigi sebanyak 200 orang dan cek kesehatan gratis sebanyak 200 orang.

Kolese Kanisius Jakarta menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati ulang tahunnya ke-100 pada 2026 di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis.

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