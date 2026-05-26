Kolombia Umumkan Skuad Piala Dunia 2026, James Rodriguez Dipercaya Memimpin Tim

jpnn.com - JAKARTA - Skuad Tim Nasional Kolombia untuk Piala Dunia 2026 resmi diumumkan. Pelatih Tim Nasional Kolombia Nestor Lorenzo resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang masuk skuad La Tricolor untuk Piala Dunia 2026, Senin (25/5). Kapten Tim James Rodriguez dan winger Bayern Muenchen Luis Diaz akan memimpin skuad Timnas Kolombia di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, itu.

James Rodriguez yang meraih Sepatu Emas Piala Dunia 2014 di Brasil, dipercaya memimpin skuad berpengalaman Kolombia. Tim ini juga diperkuat sejumlah pemain yang berkarier di Eropa, termasuk duet Crystal Palace Daniel Munoz dan Jefferson Lerma.

Kolombia kembali tampil di Piala Dunia 2026 setelah gagal lulus di edisi Qatar 2022. Turnamen pada 2026 ini menjadi penampilan ketujuh negara Amerika Selatan itu di putaran final.

Kolombia memastikan tiket ke Piala Dunia setelah menjalani kualifikasi zona Amerika Selatan dengan impresif. Tim asuhan Lorenzo kini bertekad memperbaiki pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia, yakni menembus babak perempat final pada 2014.

Sebagai bagian dari persiapan, Kolombia akan menggelar pemusatan latihan di Bogota sebelum menjalani dua laga uji coba menghadapi Kosta Rika pada 2 Juni dan Yordania 8 Juni.

Setelah itu, Kolombia akan memulai perjuangan di Grup K dengan menghadapi Uzbekistan pada 18 Juni. Mereka juga dijadwalkan bertemu Republik Demokratik Kongo (24/6) dan Portugal (28/6) pada fase grup.

Berdasarkan laman resmi Federasi Sepak Bola Kolombia, berikut skuad lengkap untuk Piala Dunia 2026:

Kiper: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional).