Kolonel Ali Imran Bantah TNI Merampas Bantuan di Aceh
jpnn.com - ACEH - Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran membantah tuduhan soal perampasan bantuan banjir bandang oleh prajurit TNI.
Kolonel Ali menegaskan pihaknya justru mengamankan bantuan tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak.
“Saya Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Ali Imran, membantah keras atas tuduhan kepada anggota TNI, merampas bantuan yang ada. Itu salah itu," kata Kolonel Ali Imran di Lhokseumawe, Aceh, Minggu (14/12).
Kolonel Ali menjelaskan bahwa anggota TNI melaksanakan perintah dari atasan, termasuk dari Menko Polkam dan BNPB agar mengamankan logistik yang turun dari pelabuhan dan dibawa ke Korem sebagai Posko Bencana yang telah ditetapkan oleh BNPB.
“TNI hanya menjalankan tugas membantu mengangkat bantuan dari pelabuhan ke posko terpadu yang dipimpin oleh BNPB, kemudian bantuan ini akan didistribusikan ke wilayah-wilayah,” ujarnya.
Putra asli Aceh ini mengatakan, sistem pengambilan bantuan tercatat, baik barang masuk maupun keluar, apalagi proses ini turut didampingi keuchik (kepala desa), Camat, Babinsa dan Babinkamtibmas.
“Jangan sampai terjadi ada desa yang tidak mendapatkan bantuan, misal, ada desa yang mengaku belum dapat bantuan, tetapi setelah dicek, ternyata sudah berulang kali dapat, sedangkan masih ada desa lain yang belum dapat bantuan, jadi kita atur dengan jelas,” ujarnya.
Dirinya juga mengaku sejak terjadi bencana alam di Aceh, pihaknya terus berupaya untuk membantu kesulitan masyarakat. Bahkan sampai saat ini, para prajuritnya terus berjuang dan berupaya keras membantu penanggulangan pascabencana Aceh hingga menuju pemulihan.
TNI sudah tiga minggu jungkir balik eh malah dituduh merampas bantuan. Aduh aduuuh...
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 1.016 Orang Meninggal Dunia Akibat Bencana Sumatra
- Konser 100 Musisi Heal Sumatra Edisi Kedua, Ikhtiar Lanjutkan Bantuan
- 7 Paket PLTS dari Pertamina Dipasang di Posko Pengungsian Aceh Tamiang
- Bangunan Madrasah Hilang Diterjang Banjir Bandang, Lihat Tulisan Ini
- Korban Banjir Pidie Jaya Butuh Bantuan
- Keasyikan Mengobrol, Seskab Teddy Tertinggal Rombongan Prabowo