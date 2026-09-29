Kolonel Budi Utomo Resmi Tersangka Korupsi MBG Sejak Agustus 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung menyatakan Kolonel Cpl Budi Utomo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Badan Gizi Nasional atau BGN periode 2025-2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa, mengatakan Budi telah berstatus tersangka sejak Agustus 2026 dan saat ini ditahan di Polisi Militer Kodam Jayakarta atau Pomdam Jaya.

"Terhadap yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka dan telah dilakukan penahanan," katanya.

Keterangan tersebut merupakan perkembangan terbaru mengenai status hukum Budi. Pada Sabtu 26 September, Anang masih menyatakan Budi belum berstatus tersangka dan menyebut penanganannya berada dalam kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampidmil.

Budi merupakan prajurit TNI aktif yang menjabat Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan sepeda motor listrik.

Karena berstatus sebagai prajurit TNI aktif, penanganan perkara terhadap Budi dilakukan melalui mekanisme koneksitas yang melibatkan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer.

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Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menemukan dugaan keterlibatan Budi dalam pengadaan sepeda motor listrik di BGN.

Dalam perkara tersebut, penyidik menduga pengadaan sepeda motor listrik dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak serta terdapat penggelembungan harga.