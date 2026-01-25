Komando Daerah Angkatan Laut V Hadiri 700 Air Defence Run di Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral V) Laksda TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si diwakili oleh Kadisharkan Kodaeral V Letkol Laut (T) Dian Sasongko, M.Tr.Hanla., M.M., menghadiri 700 Air Defence Run 5K/10K yang digelar oleh 700/Hanud di Lapangan Mako Wingdik 700/Hanud, Kecamatan Mulyosari, Kota Surabaya, Minggu (25/1/2026).

700 Air Defence Run 5K/10K yang diikuti sekitar 500 peserta dari unsur TNI, Polri, instansi pemerintah serta masyarakat umum ini merupakan kegiatan olahraga terpadu.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik, soliditas dan citra positif satuan serta menjadi sarana pembinaan hubungan internal dan eksternal baik TNI/Polri maupun masyarakat sehingga perlu dipertahankan dan dikembangkan sebagai kegiatan pembinaan personel dan kemanunggalan.

Komandan Wing Pendidikan (Danwingdik) 700/Hanud Kolonel Pnb A. Kholiq Yulianto selaku penanggung jawab kegiatan menyampaikan bahwa 700 Air Defence Run merupakan wadah untuk menumbuhkan semangat hidup sehat, sportivitas, serta memperkuat kebersamaan lintas instansi.

700 Air Defence Run 5K dan 10K secara langsung dilepas oleh Kepala Staf Komando Garnisun Tetap III/Surabaya Brigjen TNI (Mar) Danuri bersama Danwingdik 700/Hanud.

Turut hadir sejumlah pejabat TNI-Polri dan undangan lainnya, di antaranya Danpolairud Polda Jawa Timur, Kapolres Tanjung Perak, Kadisharkan Kodaeral V Surabaya, Dansatrad 405/Ploso, Dansatrad 406/Ngliyep serta perwakilan mitra dan instansi terkait.

Pada kesempatan terpisah, Dankodaeral V berharap melalui kegiatan ini terjalin hubungan yang makin solid antara TNI Angkatan Laut, TNI-Polri serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung tugas pokok TNI AL, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya.(fri/jpnn)