menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Komang Tri Arta Wiguna & Bali United Sepakat Mengakhiri Kerja Sama

Komang Tri Arta Wiguna & Bali United Sepakat Mengakhiri Kerja Sama

Komang Tri Arta Wiguna & Bali United Sepakat Mengakhiri Kerja Sama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip - Bek Bali United Komang Tri Arta Wiguna melakukan selebrasi bersama timnya usai mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-0 pada laga terakhir penyisihan grup B Piala Presiden 2024 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat (26/7/2024) (ANTARA/HO-Bali United)

jpnn.com - JAKARTA - Pemain belakang Komang Tri Arta Wiguna sepakat mengakhiri kerja sama dengan Bali United, pada bursa transfer menjelang musim kompetisi BRI Super League 2026/2027.

"Kami sampaikan Komang Tri dan Bali United sepakat mengakhiri kerja sama untuk musim yang baru,” kata Chief Executive Officer (CEO) Bali United Yabes Tanuri dikutip dari laman resmi klub, Rabu (24/6).

Yabes mengucapkan terima kasih kepada Komang Tri yang selama ini telah menjadi bagian dari Bali United. “Semoga sukses untuk perjalanan kariernya yang baru,” ungkap Yabes.

Baca Juga:

Adapun Komang Tri juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang didapatkan selama membela Serdadu Tridatu sejak 2018.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen, pelatih dan teman-teman serta suporter atas dukungan yang telah diberikan kepada saya selama ini,” kata Komang Tri. “Kini saya mohon izin pamit untuk melanjutkan perjuangan baru di musim berikutnya," lanjutnya.

Bek 25 tahun ini merupakan jebolan dari Bali United Youth yang memulai perjuangan dari skuad usia U-16 pada 2018 dan sempat menjalani kompetisi Elite Pro Academy dari tiga kategori usia setiap tahunnya.

Baca Juga:

Selanjutnya, Komang Tri berhasil menembus tim utama Bali United pada 2020.
Pada musim kompetisi perdananya, dia berhasil mempersembahkan satu gelar di Liga 1 Indonesia 2021/2022.

Setelah itu, Komang Tri menjalani masa peminjaman ke beberapa klub, seperti Nusantara United pada musim 2023 dan Garudayaksa musim 2025/2026.

Komang Tri Arta Wiguna dan Bali United sepakat mengakhiri kerja sama untuk musim yang baru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI