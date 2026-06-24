Komang Tri Arta Wiguna & Bali United Sepakat Mengakhiri Kerja Sama

jpnn.com - JAKARTA - Pemain belakang Komang Tri Arta Wiguna sepakat mengakhiri kerja sama dengan Bali United, pada bursa transfer menjelang musim kompetisi BRI Super League 2026/2027.

"Kami sampaikan Komang Tri dan Bali United sepakat mengakhiri kerja sama untuk musim yang baru,” kata Chief Executive Officer (CEO) Bali United Yabes Tanuri dikutip dari laman resmi klub, Rabu (24/6).

Yabes mengucapkan terima kasih kepada Komang Tri yang selama ini telah menjadi bagian dari Bali United. “Semoga sukses untuk perjalanan kariernya yang baru,” ungkap Yabes.

Adapun Komang Tri juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang didapatkan selama membela Serdadu Tridatu sejak 2018.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen, pelatih dan teman-teman serta suporter atas dukungan yang telah diberikan kepada saya selama ini,” kata Komang Tri. “Kini saya mohon izin pamit untuk melanjutkan perjuangan baru di musim berikutnya," lanjutnya.

Bek 25 tahun ini merupakan jebolan dari Bali United Youth yang memulai perjuangan dari skuad usia U-16 pada 2018 dan sempat menjalani kompetisi Elite Pro Academy dari tiga kategori usia setiap tahunnya.

Selanjutnya, Komang Tri berhasil menembus tim utama Bali United pada 2020.

Pada musim kompetisi perdananya, dia berhasil mempersembahkan satu gelar di Liga 1 Indonesia 2021/2022.

Setelah itu, Komang Tri menjalani masa peminjaman ke beberapa klub, seperti Nusantara United pada musim 2023 dan Garudayaksa musim 2025/2026.