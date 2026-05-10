Komaruddin Hidayat: Peran Pers Tidak Akan Tergusur

jpnn.com - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan pers memegang peran yang tidak akan tergantikan sebagai pengawal kualitas informasi di era disrupsi informasi digital.

"Pers itu perannya enggak akan tergusur. Sepanjang zaman, (pers) itu diperlukan karena dia menjaga gawang, memelihara kualitas informasi," kata Komarudin dalam peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Dia mengibaratkan disrupsi informasi dari new media seperti bermain arung jeram di sungai dengan gelombang ombak dan dihadang bebatuan.

Baca Juga: Megawati Prabowo Ditunjuk Jadi Waketum DPN Peradi Profesional

Dalam pandangan Komarudin, disrupsi informasi harus menjadi tantangan dan pemacu bagi insan pers untuk konsisten menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik.

"Saya berharap bahwa kawan-kawan pers melihat kemunculan new media yang kadang-kadang membuat gaduh. Anggap saja itu interval dan anggap saja itu satu agenda yang menjadi tantangan kita bersama," ujarnya.

"Bagi saya, malah mengasyikkan. Kalau kita main tenis, misalnya, musuhnya tidak seimbang, enggak mengasyikkan mainnya; tetapi kalau ada tantangan, itu adrenalin terpacu," lanjutnya.

Baca Juga: Seorang Pendaki Korban Erupsi Gunung Dukono Ditemukan Meninggal Dunia

Komaruddin mengatakan di era digital saat ini semua orang bisa berkomunikasi dan mengakses informasi dengan mudah dan tanpa batas.

Dia menilai di momen seperti ini, peran pers menjadi krusial dalam memastikan publik mendapatkan informasi berkualitas.