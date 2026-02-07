Komaruddin Hidayat: Pers Harus Lebih Peka terhadap Nasib Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengajak insan pers untuk lebih banyak menyampaikan suara rakyat.

Pers, kata Komaruddin Hidayat, juga harus lebih peka terhadap nasib rakyat meskipun pers juga sedang menghadapi masalah.

"Sekarang ini, kan problem pers, kan untuk survive ekonomi, karena nyata dimana-mana terjadi PHK, itu agenda yang dirasakan oleh pers, tetapi cobalah, sempatkanlah, kepedulian pada nasib-nasib rakyat yang terpinggirkan itu harus sering, lebih banyak disuarakan," katanya seusai menghadiri rangkaian acara menuju Hari Pers Nasional atau HPN 2026 yang digelar di Jakarta pada Jumat (6/2/2025).

"Jadi, ini alarm ya," kata Komaruddin.

Hal itu disampaikan setelah kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) gegara orang tuanya tidak mampu membeli alat tulis menjadi sorotan publik.

Komaruddin mengemukakan pentingnya upaya bersama untuk terus menyuarakan masalah-masalah akibat kemiskinan struktural supaya bisa segera ditangani.

"Kan, ada ungkapan no viral, no justice. Kalau nanti ramai-ramai itu baru diperhatikan, tetapi kalau hanya satu itu nanti lupa lagi," katanya.

Komaruddin menyampaikan bahwa struktur masyarakat Indonesia masih berbentuk piramida dan masyarakat miskin berada di lapisan paling bawahnya.