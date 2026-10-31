Kombes Adhitya Panji Anom Minta Maaf soal Polisi Intimidasi Jurnalis Peliput Demo
jpnn.com - Kapolresta Bogor Kota Kombes Adhitya Panji Anom meminta maaf atas ulah polisi mengintimidasi jurnalis yang meliput aksi demonstrasi mahasiswa di Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu.
Kombes Adhitya menyatakan segera memberikan sanksi kepada anggota kepolisian yang terlibat intimidasi itu.
Adhitya menyampaikan hal tersebut saat menemui para wartawan yang menggelar aksi solidaritas di depan Markas Polresta Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jumat (30/10/2026).
"Atas nama Polresta Bogor Kota, kami memohon maaf ada kesalahpahaman saat pengamanan aksi unjuk rasa di Tugu Kujang," kata Adhitya.
Perwira menengah Polri itu memastikan personel kepolisian yang terlibat dalam insiden tersebut telah dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, Adhitya tidak merinci jumlah anggota maupun identitas polisi yang terlibat, termasuk bentuk sanksi yang telah dijatuhkan.
Dia cuma berharap permohonan maaf dan langkah penindakan tersebut dapat menjaga hubungan baik antara kepolisian dan insan pers, khususnya dalam pelaksanaan tugas jurnalistik di wilayah Kota Bogor.
"Saya berharap hubungan Polresta Bogor Kota bisa semakin baik lagi," ujarnya.
Kapolresta Bogor Kota Kombes Adhitya Panji Anom meminta maaf atas ulah polisi mengintimidasi jurnalis yang meliput aksi demo mahasiswa di Tugu Kujang.
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