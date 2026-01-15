Kombes Boy Penerima Satyalencana dari Presiden, Kini Jadi Karo SDM Polda Riau

jpnn.com, PEKANBARU - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Satyalencana Wira Karya kepada sejumlah perwira Polri yang dinilai berjasa besar dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional.

Salah satu penerima penghargaan bergengsi tersebut kini menjabat Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Riau.

Dia adalah Kombes Pol Boy Jeckson Situmorang, lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2003.

Penghargaan tersebut diberikan atas peran strategis Kombes Boy Jeckson Situmorang dalam Gugus Tugas Polri untuk Ketahanan Pangan, khususnya pada pengembangan dan pendampingan komoditas jagung.

Ia terlibat aktif sejak awal pembentukan gugus tugas dan berkontribusi besar dalam penguatan koordinasi lintas wilayah.

Saat masih berdinas sebagai Kabag Pangkat Biro Binkar SSDM Polri, Kombes Pol Boy dipercaya menjabat sebagai Pelaksana Harian Gugus Tugas Polri untuk Ketahanan Pangan.

Dalam peran tersebut, ia mengoordinasikan pembinaan serta fasilitasi jajaran Polri di daerah dalam mendampingi petani, sehingga berdampak langsung pada peningkatan produktivitas pertanian.

Selain Kombes Pol Boy, Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan Satyalencana Wira Karya kepada Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Anwar selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Polri untuk Ketahanan Pangan, serta Karo Binkar SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas.