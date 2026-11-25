jpnn.com - Kombes Chairul Anam (CA) dipecat Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dugaan pembuntutan.

"Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Kombes CA juga dijatuhi sanksi administratif lainnya, yaitu berupa penempatan khusus (patsus) selama 17 hari (sudah dijalani) serta sanksi bersifat etika, yakni perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Brigjen Trunoyudo mengatakan dalam hasil proses pemeriksaan pada sidang, didapatkan wujud perbuatan terhadap AC saat menjabat Kasatgaswil Jateng Densus 88 AT Polri.

Kombes AC diduga melakukan permufakatan terkait kegiatan surveillance atau pembuntutan terhadap sasaran yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan pekerjaan atau hubungannya dengan ancaman terorisme. Bahkan, sasaran diketahui merupakan pejabat pemerintahan.

Pasal yang dilanggar oleh CA adalah Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 5 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1 dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 10 ayat 1 huruf f dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEP dan KKEP sebagaimana telah diubah dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEP dan KKEP.

Atas sanksi PTDH tersebut, CA menyatakan banding.

Dalam dugaan pembuntutan ini, KKEP juga telah menjatuhkan sanksi PTDH kepada dua personel Polri lainnya, yakni Brigadir Jenderal TK dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) GYP.