jpnn.com, JAKARTA - Bagas Pangestu Pribadi selaku kuasa hukum WNA Malaysia yang menjadi pelapor dalam kasus dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp 58,5 miliar, meminta Polri memastikan penanganan perkara kliennya berjalan profesional.

Permintaan ini muncul seusai beredarnya telegram Kapolri yang salah satunya memutasi terlapor, Kombes Fahrurozi.

Fahrurozi dimutasi dari jabatan Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Sabhara Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri.

Mutasi tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026, bagian dari rotasi yang menyasar 464 perwira tinggi dan menengah Polri.

"Jujur kami cukup terkejut, setelah keluar dari patsus terlapor malah menempati posisi baru. Kekhawatiran kami, posisi baru ini tidak serta-merta memutus relasi kuasa terlapor yang dapat memengaruhi arah penyidikan maupun sidang etiknya," kata Bagas dari Negeri Sembilan Law Firm, Rabu (25/11).

Terlapor sebelumnya menjalani penempatan khusus (patsus) yang berakhir Jumat, 23 Oktober 2026. Bagas mengatakan pihaknya belum menerima kepastian jadwal sidang kode etik hingga Senin.

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Bagas mengatakan sebelum mutasi ini terjadi, pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2) dari jalur etik dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari jalur pidana.

"Kami sudah menerima SP2HP2 dari Propam dan SPDP dari penyidik. Dua dokumen itu artinya proses pidana dan etiknya sama-sama berjalan. Makanya mutasi ini tidak kami pahami sebagai titik akhir, karena sidang etiknya sendiri belum ada kepastian jadwal," kata Bagas.