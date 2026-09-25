Kombes F Dipatsus Gegara Tersandung Kasus Penipuan Investasi Rp 58,5 Miliar
jpnn.com, JAKARTA - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menempatkan seorang perwira menengah berinisial Kombes F di tempat khusus (patsus) dalam rangka pemeriksaan internal.
Hal itu dilakukan seiring berjalannya penyelidikan Bareskrim Polri atas laporan dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp 58,5 miliar yang diajukan seorang investor warga negara Malaysia.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan penempatan khusus tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal.
"Untuk aspek internal, Divpropam Polri juga telah melakukan langkah-langkah pemeriksaan dan pendalaman. Ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri terhadap setiap anggota yang diduga melakukan pelanggaran,” ujar dia kepada wartawan, Jumat (25/9).
Trunoyudo menegaskan tidak ada perlakuan berbeda terhadap anggota Polri dalam penanganan perkara.
"Polri berkomitmen untuk bertindak tegas dan profesional. Tidak ada impunitas bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata dia.
Penempatan khusus bukan merupakan sanksi, melainkan bagian dari proses pemeriksaan internal yang berjalan seiring dengan penanganan perkara pidana di Bareskrim Polri.
Kuasa hukum pelapor, Bagas Pangestu Pribadi dari Negeri Sembilan Law Firm, menyampaikan apresiasi atas langkah yang telah ditempuh Polri.
Mabes Polri menempatkan Kombes F ke tempat khusus setelah dilaporkan atas kasus penipuan investasi.
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