Kombes Nona Ohei Ungkap Kasus Pemerasan Pengusaha di Batam
jpnn.com - Polda Kepulauan Riau (Kepri) bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kasus pemerasan dan pengancaman terhadap seorang pengusaha di Batam.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Nona Pricillia Ohei menyebut polisi telah menangkap seorang pria berinisial YK terkait kasus itu.
Kombes Nona Ohei mengatakan pelaku ditangkap di Ruko Grand BSI, Batam Kota, Senin (19/10), sekitar pukul 06.00 WIB.
"Pelaku YK ditangkap berkaitan dengan laporan dugaan pengancaman yang diterima Polda Kepri pada 16 Oktober 2026," kata Kombes Nona di Batam, Senin.
Dia menjelaskan pengancaman tersebut berhubungan dengan dugaan pemberitaan mengenai salah satu proyek pemerintah.
Pelaku mengancam akan menyebarkan berita negatif terhadap proyek yang dijalankan korban, dengan modus meminta imbalan dalam bentuk uang.
"Korban sudah beberapa kali mentransfer uang kepada pelaku, dengan total mencapai Rp9 juta," ungkapnya.
Kombes Nona menegaskan penanganan perkara ini dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Nona Pricillia Ohei menyebut polisi telah menangkap seorang pria berinisial YK terkait kasus pemerasan pengusaha di Batam.
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