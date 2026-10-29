Kombes Pol. Indra Ungkap Kota yang Aman Dimulai dari Pemuda yang Merasa Didengar

jpnn.com, JAKARTA - Kapolresta Pangkalpinang Kombes Pol. Indra Wijatmiko, S.I.K., M.M., menyampaikan momentum Sumpah Pemuda dapat menjadi pengingat bahwa perlindungan generasi muda perlu dimulai jauh sebelum sebuah persoalan berujung pada pelanggaran hukum.

Hal itu diungkapkan Kombes. Pol Indra pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Rabu (28/10).

Dia menuturkan di tengah perubahan zaman yang bergerak cepat, tantangan generasi muda tidak lagi selalu terlihat di jalanan.

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Sebagian hadir melalui layar telepon genggam, masuk melalui pergaulan, tumbuh dalam tekanan sosial, atau berawal dari persoalan yang tidak pernah mereka ceritakan kepada orang lain.

Narkoba, judi daring, penipuan digital, hingga perundungan menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

Namun, di balik setiap persoalan itu, ada satu hal yang kerap luput dari perhatian, seorang pemuda yang mungkin sedang membutuhkan pertolongan, tetapi belum tahu harus berbicara kepada siapa.

“Jangan menunggu seorang pemuda bermasalah untuk mulai mendekatinya. Mereka membutuhkan seseorang yang bersedia mendengar sebelum keadaan menjadi lebih sulit. Di situlah kehadiran polisi harus dirasakan,” ungkap Indra.

Menurut Indra, pendekatan tersebut menempatkan pemuda sebagai bagian penting dalam membangun keamanan lingkungan.