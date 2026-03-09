Kombes Putu Kholis: Stok BBM Aman, Warga tak Perlu Panic Buying

jpnn.com - MALANG - Kepolisian Resor Kota Malang Kota menyatakan stok bahan bakar minyak (BBM) di daerah itu aman, sehingga warga tidak perlu melakukan panic buying. Kapolresta Malang Kota Kombes Putu Kholis Aryana menyampaikan sudah berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Malang untuk melakukan pengecekan ketersediaan BBM.

"Kami sudah bekerja sama dengan Pemkot Kota Malang untuk memantau stok (BBM) yang dihitung aman dan masyarakat tidak perlu kekhawatiran," kata Kombes Putu Kholis Aryana di Mapolresta Malang Kota, di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (9/3).

"Panic buying" atau pembelian secara berlebihan BBM belakangan muncul di beberapa daerah. Fenomena ini terjadi seiring berkembangnya isu gangguan pasokan energi imbas pecahnya peperangan antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Kombes Putu Kholis Aryana kembali mengingatkan warga Kota Malang bahwa ketersediaan pasokan BBM dalam kondisi yang aman, termasuk untuk kebutuhan menjelang berlangsungnya arus mudik Lebaran 2026. "Jangan sampai panic buying karena memicu situasi yang tidak terkendali," ungkap perwira menengah Polri, itu.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pemantauan terhadap pasokan BBM yang telah dilakukan selaras dengan arahan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mencegah keresahan publik. Menurut dia, kondisi serupa juga berlaku untuk ketersediaan elpiji yang masih cukup untuk kebutuhan masyarakat.

"Tolong disampaikan kepada masyarakat semuanya masih aman. Kemudian untuk bahan pokok kami sudah menyiapkan intervensi apabila ada kenaikan yang tidak wajar," kata Wahyu di tempat yang sama.

Berdasarkan keterangan dari Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus (Jatim, Bali, Nusantara Tenggara), ketahanan energi di wilayah Jawa Timur dipastikan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya selama Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. "Pendistribusian BBM ke lembaga penyalur sejauh ini tetap berjalan lancar dan tanpa kendala," ujarnya. (antara/jpnn)