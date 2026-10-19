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Kombes Riza Datangi Tempat Hiburan Malam di Banjarmasin, Begini Temuannya

Kombes Riza Datangi Tempat Hiburan Malam di Banjarmasin, Begini Temuannya
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Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin memimpin langsung razia di tempat hiburan malam dan cafe yang ada di Kota Banjarmasin, Minggu (18/10/2026). (ANTARA/HO-Humas Polresta Banjarmasin)

jpnn.com - Polresta Banjarmasin melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pemeriksaan tiga tempat hiburan malam (THM) dan kafe.

Dalam operasi gabungan yang dipimpin Kapolresta Banjarmasin Kombes Riza Muttaqin, polisi mengamankan enam orang dengan hasil tes urine dinyatakan positif narkoba.

Kombes Riza mengatakan Operasi Kepolisian Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dalam rangka Operasi Sarang Narkoba itu berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari (17–18 Oktober) di tiga THM di Banjarmasin.

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Operasi bersama itu melibatkan 129 personel gabungan dari Polresta Banjarmasin, BNN Kota Banjarmasin, Dit Samapta Polda Kalsel, Polisi Militer, dan Satpol PP untuk memeriksa lokasi yang diduga rawan penyalahgunaan narkotika.

"Pemeriksaan dilakukan di tiga lokasi tempat hiburan malam dan kafe yang menjadi sasaran berdasarkan informasi masyarakat serta hasil penyelidikan," ucapnya.

Dari hasil operasi itu ada enam orang diamankan setelah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan positif berdasarkan tes urine.

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Hasil tes urine positif tersebut memerlukan penanganan lebih lanjut sesuai prosedur dan kewenangan instansi terkait.

Hasil pemeriksaan itu tidak serta-merta membuktikan seseorang terlibat dalam peredaran narkotika sehingga diperlukan pendalaman untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Kapolresta Banjarmasin Kombes Riza Muttaqin memimpin tim gabungan merazia sejumlah tempat hiburan malam dan kafe. Begini hasilnya.

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