Kombinasi Sentimen Global & Domestik, IHSG BEI Melorot ke Level  5.266

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore melorot saat penutupan pasar.

IHSG ditutup melemah 106,96 poin atau 1,99 persen ke posisi 5.266,13. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 9,14 poin atau 1,69 persen ke posisi 533,02.

Pengamat Pasar Modal Elandry Pratama mengatakan melemahnya IHSG karena tertekan oleh kombinasi sentimen dari tingkat global dan domestik.

“Kombinasi sentimen meningkatkan tekanan jual dan menurunkan risk appetite investor,” ujar Elandry, di Jakarta, Selasa (27/10).

Elandry menjelaskan sejumlah sentimen yang membebani indeks, di antaranya ketidakpastian terkait evaluasi MSCI terutama mengenai transparansi dan investability pasar saham Indonesia.

Ia melanjutkan rupiah yang melemah hingga Rp18.167 per dolar AS telah meningkatkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas pasar keuangan domestik.

Kemudian, harga minyak mentah Brent yang naik ke level 112 dolar AS per barel, berpotensi menambah tekanan inflasi dan beban impor energi di domestik.

Selanjutnya, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik ke level 7,52 persen, sehingga membuat investor semakin mencermati risiko dan daya tarik aset domestik.