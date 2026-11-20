Komdigi Bertemu Google dan YouTube Terkait Penindakan Akun Pro-Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bertemu perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara.
Pertemuan pada Kamis, 19 November 2026 itu digelar untuk meminta klarifikasi terkait laporan keamanan kuartal III 2026.
Fokus utama pertemuan menyoroti buletin keamanan bertanggal 30 Oktober 2026 mengenai penindakan akun dalam operasi pengaruh terkoordinasi pro-pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Google dan YouTube disebut mengakui publikasi buletin itu belum menyertakan penjelasan pendukung yang memadai.
Kondisi tersebut diakui berpotensi menimbulkan salah tafsir di tengah publik.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Mediodecci Lustarini menyatakan pihaknya telah melayangkan permintaan resmi.
“Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi,” ujar Mediodecci dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11).
Lebih lanjut, Kemkomdigi meminta rincian penjelasan tertulis yang mencakup metodologi, proses peninjauan, hingga pembagian peran antara mesin dan peninjau manusia.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bertemu perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara.
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