Komdigi Pasang Internet Satria-1 di Daerah Bencana Aceh & Sumatra, Berikut Lokasinya

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komkomdigi) menyediakan 10 titik layanan internet berbasis satelit Satria-1 di wilayah terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Langkah itu dilakukan untuk mempercepat pemulihan konektivitas di wilayah tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan layanan darurat ini menjadi prioritas pemerintah untuk menyambungkan kembali konektivitas warga yang terputus sejak bencana banjir melanda.

"Satria-1 hadir sebagai penyelamat. Dengan cara ini, warga dapat kembali terhubung meskipun infrastruktur konektivitas sedang mengalami gangguan," ujar Meutya Hafid di Jakarta, Minggu (30/11).

Meutya menjelaskan satelit Satria-1 telah beroperasi sejak tahun lalu dirancang untuk menjangkau wilayah 3T dan daerah yang sulit diakses, termasuk saat terjadi bencana besar.

Politikus Partai Golkar itu meminta masyarakat tetap waspada, mengikuti arahan petugas, dan memanfaatkan layanan akses internet ini untuk mendapatkan informasi resmi dari pemerintah.

Pada Minggu (30/11), Tim Bakti Komdigi bersama BNPB, Tim SAR, TNI telah melakukan mobilisasi perangkat ke titik layanan internet dan ditargetkan dapat dioperasikan dalam waktu dekat.

Berikut 10 lokasi pemasangan layanan internet Satria-1: