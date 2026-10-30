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Komdigi Respons Isu Shadowban Terhadap Konten Kritik Pemerintah di Media Sosial

Komdigi Respons Isu Shadowban Terhadap Konten Kritik Pemerintah di Media Sosial
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Ilustrasi - pengguna media sosial berselancar di ruang digital. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) angkat bicara merespons isu pembatasan jangkauan atau shadowban terkai konten kritik terhadap pemerintah di media sosial.

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi Maroli mengungkapkan pengguna media sosial dapat mengajukan banding ke platform jika merasa jangkauan akun yang menyuarakan kritik melambat.

"Mereka sebenarnya dapat menggunakan mekanisme pengaduan dan banding yang disediakan oleh platform," kata Maroli di Jakarta Pusat, baru-baru ini.

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Pemerintah tidak secara terbuka membantah adanya tuduhan shadowban, melainkan Maroli menerangkan sistem rekomendasi serta moderasi tersebut sepenuhnya dikelola oleh pihak platform.

Menurut Maroli, fokus Komdigi saat ini tertuju pada pelanggaran hukum serta potensi risiko yang dapat memicu disinformasi di tengah masyarakat.

"Di sini kami menekankan hadir untuk menjaga keseimbangan dan memastikan teknologi harus membuat masyarakat semakin berdaya dan terlindungi," tuturnya.

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Maroli menekankan Komdigi berkomitmen mewujudkan ruang digital Indonesia yang terhubung, tumbuh, dan terjaga.

Keterhubungan tersebut ditujukan agar masyarakat dapat leluasa mengakses informasi sekaligus saling berkomunikasi secara daring.

Komdigi angkat bicara merespons isu pembatasan jangkauan atau shadowban terkai konten kritik terhadap pemerintah di media sosial.

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