Komentar Dedi Mulyadi Soal Pembatalan Helmy Yahya dan Bossman Mardigu jadi Komisaris Bjb
jpnn.com, BANDUNG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk alias Bank Bjb batal mengangkat Helmy Yahya dan Wowiek Prasantyo alias Bossman Mardigu sebagai komisaris.
Pengumuman itu rencana disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 1 Desember 2025.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kedua orang pilihannya, Helmy Yahya dan Wowiek Prasantyo bukan dibatalkan pelantikannya, melainkan tidak lolos fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Itu bukan dibatalkan pelantikannya, salah itu. Bukan dibatalkan, tetapi tidak diloloskan oleh OJK," kata Dedi Mulyadi saat ditemui di Kota Bandung, Jumat (14/11/2025).
Orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat itu pun cukup menyesalkan gagalnya Helmy Yahya dan Mardigu sebagai komisaris.
Pasalnya, dia menilai keduanya layak dan berintegritas dalam mengawasi kerja direksi perusahaan bank daerah.
"(Menjadi) Komisaris harus melalui seleksi OJK. Pak Helmy dan Bossman tidak lolos OJK, padahal saya sangat berharap mereka lolos karena punya integritas," ucapnya.
"Kenapa tidak lolosnya? Ya tanya ke OJK. Secara pribadi dan sebagai gubernur, saya menyesalkan mereka tidak lolos," sambung Dedi Mulyadi.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyesalkan pembatalan Helmy Yahya dan Bossman Mardigu sebagai komisaris Bank Bjb.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dedi Mulyadi Kenang Pertemuan Terakhir dengan Almarhum Dirut Bjb
- Berita Duka: Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin Meninggal Dunia
- bank bjb dan Kemendikdasmen Perkuat Layanan Keuangan Guru, Dorong Transformasi Pendidikan
- Promo Spesial bank bjb: Menabung Sekarang, Dapat Tiket Lari Tangerang 10K!
- bank bjb Sukses Warnai West Java Festival dengan Promo dan Edukasi Digital
- Guru di Jabar Dilarang Menghukum Siswa Secara Fisik