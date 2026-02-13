menu
Komentar Dokter Kamelia Soal Kemungkinan Ammar Zoni Dikembalikan ke Nusakambangan
Aktor Ammar Zoni saat memeluk kekasihnya, Dokter Kamelia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia memberi tanggapan soal kabar kekasihnya, Ammar Zoni akan kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Dia mengatakan pihak keluarga tidak setuju apabila Ammar Zoni dikembalikan ke Nusakambangan seusai proses persidangan.

"Keluarga tidak terima," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu menyayangkan apabila Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan.

Menurut Dokter Kamelia, proses sidang kasus narkoba yang menyeret Ammar Zoni sampai sekarang belum selesai.

"Sangat disayangkan, dia belum ada putusan tetapi dipindahkan," jelasnya.

Dokter Kamelia berharap Ammar Zoni tidak dipindahkan lagi ke Nusakambangan.

Walau bagaimanapun juga, dia memastikan bakal tetap memberi dukungan untuk mantan suami Irish Bella itu.

