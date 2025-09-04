Komentar Erick Thohir Seusai Timnas U-23 Indonesia Imbang Lawan Laos

jpnn.com - SURABAYA - Tim Nasional U-23 Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Timnas U-23 Laos pada laga pertama Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/9) malam.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap percaya Timnas U-23 Indonesia lulus ke putaran final Piala Asia U-23 2026 di Arab pada Januari tahun depan, meski Garuda Muda baru saja mendapatkan hasil kurang memuaskan pada laga pertama babak kualifikasi tersebut.

Erick Thohir dalam unggahan di akun resminya di Instagram dikutip Kamis (4/9), tetap percaya karena Indonesia masih memiliki dua pertandingan lagi yang bisa dimenangkan. Timnas U-23 Indonesia akan melawan Makau pada Sabtu (6/9) dan Korea Selatan pada Selasa (9/9).

"Masih ada dua pertandingan melawan Makau dan Korea Selatan. Timnas U-23 harus bangkit dan memberikan yang terbaik di sisa laga untuk bisa tampil di putaran final Piala Asia U-23 2026," kata Erick.

Dalam pertandingan ini, Timnas U-23 Indonesia bermain menyerang sejak menit awal. Garuda Muda mendominasi penuh jalannya pertandingan, dengan menguasai bola sebanyak 83 persen dan mencatatkan total 25 tembakan, demikian menurut statistik Lapang Bola.

"Timnas Indonesia U-23 bermain menyerang sejak menit awal, menciptakan banyak peluang, namun belum berhasil hingga akhir laga dan harus menerima hasil imbang 0-0 melawan Laos," tulis Erick, yang juga merupakan menteri BUMN tersebut.

Adapun, hasil imbang ini membuat Indonesia gagal menyamai poin Korea Selatan yang kini memimpin klasemen sementara Grup J dengan tiga poin setelah menang telak 5-0 melawan Makau di laga perdana.

Dari babak kualifikasi ini, ada sebanyak 15 tim yang lulus ke Arab Saudi, yang terdiri dari 11 juara grup dan empat runner-up terbaik.