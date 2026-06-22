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Komentar Lamine Yamal Seusai Cetak Gol Perdana di Piala Dunia 2026

Komentar Lamine Yamal Seusai Cetak Gol Perdana di Piala Dunia 2026
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Penyerang Timnas Spanyol Lamine Yamal melakukan selebrasi setelah mencetak gol pembuka dalam pertandingan Grup H Piala Dunia 2026 antara Spanyol vs Arab Saudi di Stadion Atlanta, Atlanta, 21 Juni 2026. (Foto: AFP/Roberto Schmidt).

jpnn.com - JAKARTA - Lamine Yamal menjadi salah satu bintang kemenangan Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada laga kedua Grup H Piala Dunia 2026.

Winger Barcelona berusia 18 tahun itu membuka keunggulan La Roja pada menit ke-10 sebelum Mikel Oyarzabal menambah dua gol pada menit ke-21 dan ke-24.

La Furia Roja kemudian memastikan kemenangan 4-0 setelah bek Arab Saudi Hassan Al-Tambakti mencetak gol bunuh diri pada awal babak kedua.

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Gol ke gawang Arab Saudi juga menjadi momen spesial bagi Yamal. Sebab, itu merupakan gol pertamanya di Piala Dunia. Laga itu juga sekaligus pertandingan pertama Yamal sebagai starter di ajang tersebut.

“Saya selalu bermimpi tampil di Piala Dunia, dan bisa mencetak gol dalam pertandingan pertama saya sebagai starter adalah sebuah mimpi,” ucap Yamal kepada FIFA seusai pertandingan.

“Saya menyaksikan Piala Dunia terakhir dari ruang kelas, jadi bisa mencetak gol di sini dengan ibu dan keluarga saya berada di tribun adalah sesuatu yang luar biasa,” tambahnya.

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Penyerang muda Timnas Spanyol itu mengaku senang bisa membantu La Furia Roja meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026.

“Rencananya adalah bermain selama satu babak dan mendapatkan istirahat, tetapi yang paling penting adalah membantu tim. Kami bisa unggul 3-0 sehingga saya bisa beristirahat dan semuanya berjalan sempurna,” kata pemain Barcelona itu.

Komentar Lamine Yamal seusai mencetak gol pertamanya di Piala Dunia 2026 pada laga melawan Arab Saudi.

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