Komentar Madonna Soal Penggunaan AI dalam Berkarya

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Megabintang Madonna menyoroti pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI) dalam proses penciptaan sebuah karya seni.

Dia menilai, bukan hanya kehidupan sosial yang telah berubah tetapi juga cara musik dan industri rekaman berproduksi. Tidak seperti dahulu yang masih bisa berada di satu tempat bersama para pelukis, musisi, penari, dan seniman lainnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Madonna dalam wawancara Vogue Italia, dalam laporan Variety baru-baru ini.

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“Lalu berkarya dari tempat yang sangat murni demi satu sama lain. Aku sangat menghargai pengalaman itu. Sekarang hal seperti itu sudah tidak lagi terjadi, untuk mendapatkan kontrak rekaman, yang dipikirkan justru berapa banyak pengikut yang kamu miliki,” kata Madonna.

Penyanyi berusia 67 tahun itu kemudian menyampaikan pandangan bahwa dalam berkarya seharusnya dimulai tanpa memikirkan posisi di tangga lagu atau jumlah streaming.

Pandangan itu juga dituangkan Madonna dalam lirik lagu Bring Your Love yang berbunyi 'Don’t try to distract me with numbers (Jangan mencoba mengalihkan perhatianku dengan angka-angka)'.

"Algoritma dan kecerdasan buatan adalah kebalikan dari keberanian mengambil risiko, dan bagiku itu juga merupakan kebalikan dari menciptakan seni,” ucap Madonna.

Alih-alih memaksimalkan produktivitas dengan bantuan AI, Madonna saat mencari inspirasi untuk musik baru malah menjauh dari teknologi.