menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Komentar Pedas Mauricio Souza Seusai Persija Jakarta Kecolongan dari Borneo FC

Komentar Pedas Mauricio Souza Seusai Persija Jakarta Kecolongan dari Borneo FC

Komentar Pedas Mauricio Souza Seusai Persija Jakarta Kecolongan dari Borneo FC
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertandingan Persija Jakarta (jersei oranye) vs Borneo FC (jersei hitam) pada pekan ke-24 BRI Super League. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta gagal memaksimalkan keuntungan bermain di kandang saat menjamu Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/26.

Bermain di Jakarta International Stadium, Selasa (3/3/2026), Macan Kemayoran harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Pesut Etam dengan skor 2-2.

Hasil tersebut terasa menyakitkan bagi Persija karena kemenangan sempat berada dalam genggaman.

Baca Juga:

Tim ibu kota bahkan dua kali unggul, tetapi kegagalan menjaga konsistensi permainan membuat keunggulan itu sirna pada menit-menit akhir pertandingan.

Persija membuka keunggulan pada awal babak kedua melalui sepakan Gustavo Almeida.

Namun, keunggulan itu tak bertahan lama setelah Borneo FC menyamakan kedudukan melalui aksi Juan Villa pada menit ke-62.

Baca Juga:

Harapan kembali menyala ketika Fabio Calonego mencetak gol dari luar kotak penalti pada menit ke-75.

Akan tetapi, gol balasan Borneo FC pada masa injury time memupus peluang Persija mengamankan tiga poin.

Persija Jakarta gagal memaksimalkan keuntungan bermain di kandang saat menjamu Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/26.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI